الوحدة يقترب من ضم محمد عايض

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بات رحيل المدافع محمد عايض من الجزيرة إلى الوحدة مؤكداً في صفقة انتقال نهائي بعقد مدته ثلاث مواسم مع أصحاب السعادة، بحسب مصادر مطلعة أكدت وصول الأطراف الثلاثة (الناديين واللاعب) لاتفاق على التفاصيل المتعلقة كافة بالصفقة التي يتوقع أن تعلن رسمياً في الأيام المقبلة.

وكان محمد عايض انتقل الصيف الماضي إلى الجزيرة قادماً من نادي شباب الأهلي دبي عقب الدمج مباشرة، بعد منافسة من الوحدة بالذات على ضم اللاعب الذي تألق مع الجزيرة في مونديال الأندية، قبل أن يغيب عن المشاركة مع الفريق بعد ذلك حتى نهاية الموسم، ليكون الرحيل من النادي برغبة مشتركة منه وناديه.

والصفقة ستكون الثانية للوحدة في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد أن ضم حسين عباس مدافع النصر في صفقة تبادلية شملت انتقال محمد العكبري مهاجم العنابي إلى العميد.

على صعيد آخر، وافق الوحدة على انتقال الثلاثي محمد سالم الظاهري وسهيل المنصوري وخالد باوزير إلى نادي الظفرة بصفة نهائية، وليس على سبيل الإعارة، ليكون القرار بشأن شراء بطاقات اللاعبين الثلاثة الذين ما زالوا مرتبطين بعقود مع الوحدة بيد إدارة الظفرة.

وعلى صعيد متصل، رفض الوحدة طلب الظفرة استعارة اللاعب الشاب محمد هلال الذي تم تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات عقب نهاية الموسم مباشرة، وقد ظهر هلال في مباراة واحدة مع العنابي بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي أمام الجزيرة، حيث تم الدفع به في الشوط الثاني وقدم مستوى مميزاً، وأحرز هدفاً من أهداف فريقه الأربعة في المباراة.

وكان الوحدة قد ضم محمد هلال من نادي العين في الموسم قبل الماضي، ودفع به مع الفريق الرديف قبل أن يدفع به ضمن الفريق الأول في خواتيم الموسم.

من ناحية أخرى، وافق الوحدة على إعارة مدافعه محمد سيف إلى دبا الفجيرة لمدة موسم، بعد أن عاد اللاعب من إعارة مماثلة إلى بني ياس الذي دافع عن ألوانه في دوري الدرجة الأولى في الموسم المنتهي.