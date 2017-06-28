روميرو إلى المركز الـ 45 في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

قلب الأرجنتيني أندريس روميرو، التوقعات ليحقق أول لقب له في الجولة الأوروبية للجولف منذ 10 سنوات، بعدما توج بلقب بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة في مدينة ميونيخ الألمانية، ليحصد 333.330 نقطة جعلته يتقدم للمركز الـ 45 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية.

وعزز روميرو، فرصته بهذا الانتصار من وجوده ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي، وبالتالي التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية وهي البطولة المرموقة التي تعد ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل.

وأثبت اللاعب الأرجنتيني أن التغيير ممكن بالنسبة للاعبي الجولف بعد ابتعاده فترة طويلة عن منصات التتويج، حيث دخل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق ثلاث ضربات عن الصدارة، لكنه نجح في إنهاء البطولة بمجموع 17 ضربة تحت المعدل وحسم المركز الأول، وهو ما جعله يتقدم 218 مركزاً العام الحالي ويعود إلى صلب المنافسة بعد غياب.

وحقق المركز الثاني كل من الإسباني سيرجيو جارسيا والبلجيكي توماس ديتري والإنجليزي ريتشارد بلاند، ليكسب كل لاعب 149.140 نقطة في السباق إلى دبي، وهو ما جعل الإنجليزي بلاند يحقق أكبر قفزة بالتقدم من المركز الـ 179 إلى الـ 79 بمجموع 191.353 نقطة، فيما تقدم البلجيكي ديتري من المركز الـ 88 إلى 53 رافعاً رصيده إلى 303.062 نقطة، فيما حافظ جارسيا على صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما رفع رصيده إلى 2.701.628 نقطة، متقدماً عن صاحب المركز الثاني الإنجليزي تومي فليتوود الذي يمتلك 2.480.253 نقطة، بعد حصوله على المركز السادس لينال 65.000 نقطة من البطولة.

واحتل السويدي ريكارد كارلبيرج، المركز الخامس في البطولة الألمانية، ليكسب 84.800 نقطة وينتقل من المركز الـ 138 إلى المركز الـ 88 ويرفع من رصيده هذا الموسم إلى 163.355 نقطة، وحسن الإيطالي النجم باراتور، وهو الفائز ببطولة نوردا ماسترز، من مجموع نقاطه لهذا الموسم إلى 459.559، وانتقل إلى المركز الـ 33 في «السباق دبي»، وبات ظهوره الثاني على التوالي في موانئ دبي العالمية شبه مؤكد في ضوء هذه النتائج.

ويتوقع أن تشتد المنافسة في مراكز المقدمة لترتيب «السباق إلى دبي» مع ترقب انطلاق 3 بطولات متتالية ضمن سلسلة رولكس، الإضافة الجديدة للجولة الأوروبية، وهي بطولة فرنسا المفتوحة وسوق دبي الحرة الأيرلندية التي تسبق البطولة المفتوحة في ملعب رويال بيركديل في إنجلترا.