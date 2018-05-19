كونتيروس: أتطلع للفوز بالبطولات مع الوصل

معتصم عبدالله (دبي)

عبر الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، مدرب الوصل الجديد، عن سعادته بالتوقيع مع «الإمبراطور» وقيادة الفريق في الموسم الجديد 2018- 2019، وقال كونتيروس في تصريحات خاصة للاتحاد الرياضي قبل عودته إلى بلاده بعد التعاقد مع الوصل: «تلقيت العديد من العروض بعد رحيلي عن النصر السعودي، لكن فكرة التدريب في الإمارات والإقامة في دبي كانت جاذبة بالنسبة لي، والوصل كان دائماً أحد الخيارات المناسبة لمحطتي التدريبية التالية، وعندما قدم لي النادي عرضاً مقنعاً لتدريب الفريق لم أحتج إلى الكثير من الوقت لأوافق عليه».

وأضاف كونتيروس صاحب الـ 53 عاماً: «سبق أن زرت مدينة دبي مع النصر السعودي عندما أقمنا معسكراً تدريبياً امتد لقرابة الأسبوع، وأمضيت أيضاً بعض الأيام مع عائلتي في طريقنا من الرياض إلى الأرجنتين، دبي مدينة جميلة وحديثة وتضم الكثير من الوجهات الرائعة للزيارة أو الإقامة، وسكانها ودودون ويرحبون بالضيوف».

ورأى أن تواجده في الدوري السعودي سيكون عاملاً مساعداً لمشواره المقبل مع الوصل، وقال: «الدوري السعودي قوي وتنافسي للغاية، وأنا أثق في أن خبرتي التي اكتسبتها خلال تدريبي للنصر ستساعدني كثيراً في إنجاز مهمتي القادمة مع الوصل على جميع المستويات، سواء كانت فنية أو بدنية، وستوفر الكثير من الوقت الذي قد أحتاجه أنا ويحتاجه اللاعبون أيضاً للتأقلم على الأساليب التدريبية وخطط اللعب الجديدة».

وتابع الأرجنتيني الحاصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الإكوادوري مرتين على التوالي موسمي 2013 و 2014، بالتزامن مع تتويجه مع فريقه السابق آيمليك بلقب الدوري: «الوصل نادٍ كبير ويمتلك إمكانيات جيدة، ويستطيع أن يوفر لي كل الأدوات الضرورية لأقوم بعملي على أكمل وجه، كما أن الرئيس والمسؤولين رحبوا بي بشكل جيد وتعهدوا بتهيئة كل سبل النجاح في الموسم الجديد، الفريق يمتلك عناصر مميزة للغاية، ونافس على أعلى المستويات، وكان قريباً جداً من الفوز بالألقاب خلال المواسم الثلاثة الماضية، وهدفنا الأساسي في المرحلة المقبلة هو تحسين جميع الجوانب في أداء الفريق لتزداد فرصنا في الفوز بأحد كؤوس الموسم المقبل». وحول مدى معرفته بالدوري المحلي، قال: «شاهدت العديد من مباريات الدوري الإماراتي لأتعرف عن قرب على طبيعة الفرق والمنافسة، وتأكدت أن المنافسين أقوياء وأن الفوز باللقب صعب لأن الأندية تتعاقد مع أجانب مميزين، سواء كانوا مدربين أو لاعبين، لدي ثقة في أن الدوري الإماراتي سيتطور بشكل كبير وسريع جداً في المستقبل القريب، وعلى الصعيد الشخصي سعيد جداً لأن حلمي بالعمل هنا قد تحقق أخيراً، وسعيد بشكل أكبر لأنني سأدرب فريقاً كبيراً ينافس دائماً على الألقاب والبطولات».

وعلق كونتيروس على كونه آخر أسماء مدرسة التانجو في القيادة الفنية للوصل والتي ضمت مجموعة من النجوم، قائلاً:«الثقافة التدريبية الأرجنتينية متأصلة في الوصل بسبب توالي عدد ليس بالقليل من المدربين الأرجنتينيين على إدارة الفريق في المواسم الماضية، وهذا ما سيجعل من تواجدي هنا مألوفاً بعض الشيء بالنسبة للإدارة والمشجعين واللاعبين، كما أن تركيز النادي على التعاقد مع أجانب من أميركا اللاتينية سيسهل من مهمتي في التواصل مع اللاعبين». وأضاف:«المدرسة التدريبية الأرجنتينية تعتمد بشكل كبير على تحفيز اللاعبين بشكل متواصل لمساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم، وعلى تطبيق أساليب لعب شاملة تركز على التوازن في الأداء، وأعتقد أننا سنقوم بعمل جيد على مدار الموسم المقبل؛ لأن التواصل سيكون أسهل بين الجميع في النادي».