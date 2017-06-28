«الكريكيت الدولي» تطلق المخيمات الصيفية

دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي بمدينة دبي الرياضية، الأكاديمية الوحيدة المعتمدة على مستوى العالم من المجلس الدولي للعبة والهيئة المسؤولة عن تنظيم بطولات الكريكيت العالمية، إطلاق المخيمات الصيفية للاعبين الصغار وعلى مدار 8 أسابيع، لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم في هذه الرياضة، وتحت إشراف فريق من المدربين المحترفين.

تقام المخيمات ضمن مركز الأكاديمية الذي يضم صالة رياضية مغلقة ومكيفة بالكامل ومجهزة بأحدث الأجهزة التدريبية ذات مواصفات عالمية. وينطلق القسم الأول من المخيم يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 27 يوليو، ويبدأ القسم الثاني يوم الأحد، ويستمر حتى 22 أغسطس، ليستمر المخيم لمدة 8 أسابيع، وهو مخصص للفتيان والفتيات ممن تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة. وقال ويل كتشن، المدير العام للأكاديمية، إن السنوات الماضية تكللت بالنجاح، وشهدنا إقبالاً كبيراً ومتزايداً عاماً تلو الآخر منذ إطلاق الأكاديمية مجموعة من البرامج التطويرية الخاصة باللاعبين الشباب والأطفال، إلى جانب برامج تطويرية أخرى لفئة الرجال ممن تفوق أعمارهم 18 سنة، وهنا نجد أن أكاديمية المجلس الدولي تساهم في ترسيخ مكانة اللعبة في الدولة، وتجعل منها رياضة تناسب جميع الأعمار. وأضاف: توفر الأكاديمية أدوات ومعدات رياضية مميزة، وسيحظى المشاركون بحصص تدريبية بإشراف طاقم مختص من المدربين الذين يتمتعون بتاريخ حافل بالإنجازات في الملاعب، وهم الأشخاص المناسبون لتطوير مهارات اللاعبين المنتسبين.

وتابع: سيضمن المخيم للاعبين الصغار الذين سيمارسون اللعبة للمرة الأولى وللاعبين السابقين في الأكاديمية، تطوير المهارات، وسيحظون بتعلم المهارات في بيئة آمنة.

وأوضح: «يحظى الأولاد المسجلون في المخيم بفرصة المشاركة في فعالية (يوم إحضار الأصدقاء)، حيث سيكون بمقدور الصغار خلال الأسبوعين الثالث والرابع إحضار صديق معهم».