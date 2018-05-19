30 لاعباً يتصدرون بطولة «الوفاء لزايد» الشطرنجية

رضا سليم (دبي)

دشن 126 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة «الوفاء لزايد» الشطرنجية، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن احتفالات النادي بـ (عام زايد) في شهر رمضان تقديراً وعرفاناً للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحظيت البطولة بمشاركة كبيرة، وحرص الجميع من مواطنين ومقيمين على المشاركة في هذه البطولة المتميزة، والذي بلغ 126 لاعباً ولاعبة من 19 دولة منهم 5 أساتذة دوليين كبار يتصدرهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فيوريل وديسكو، بالإضافة إلى كل من الأستاذ الدولي الكبير والتر أرينسيبيا من كوبا وألمر ماجيراموف من أذربيجان وفيكتور مسكالنكو من إسبانيا.

كما شارك في البطولة هذا العام (4) أساتذة دوليين فؤاد الطاهر وعلي فرحات من مصر وكمال النجيلي من تونس ونجم الإمارات الأستاذ الدولي عمر نعمان.

وشهدت البطولة قبل انطلاقها تكريم أعضاء النادي السابقين وأصحاب الإنجازات تزامنا مع عام زايد الخير، حيث قام إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة النادي بحضور الضيوف بتكريم عضوي مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج السابقين عتيق السويدي وعبد الكريم المرزوقي تقديراً لجهودهما في خدمة النادي على مدار 12 عاماً.