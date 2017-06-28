«زوارق الإمارات» إلى إيفيان لخوض تحدي «الفورمولا- 1»

أبوظبي - دبي (الاتحاد)

تتجه زوارق الإمارات إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا- 1، حيث يقام السباق الرئيس الأحد المقبل ويسبقه سباق الزمن السبت والتجارب الحرة، وتغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 لدخول أجواء التحدي الأبرز على ساحة البحار في مختلف أنحاء العالم للرياضة الأولى والأهم شعبياً للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ويأمل الفريق تسجيل حضور قوي ويلقي بأحداث الجولة الأولى في بورتيماو البرتغالية بعيداً، خاصة أن زورق أبوظبي 6، قد حل رابعاً بقيادة أليكس كاريلا، وهو حالياً في المركز الرابع في الترتيب العام، بينما يبحث ثاني القمزي قائد الزورق 5 عن الحضور والتفوق في الجولة الحالية، ويشارك أيضاً راشد القمزي المنتشي بإنجاز لقب أولى جولات الفورمولا- 2 والذي حققه قبل أسابيع، وتأتي مشاركة وخيار مشاركة زوارق أبوظبي الثلاثة في المنافسة لكي يزيد من حظوظه ويبسط سيطرته بشكل أكبر في التحدي.

وكان متسابقو فريق أبوظبي قد عادوا قبل أيام فقط من معسكر في مدينة ميلان الإيطالية، وترأس البعثة سالم الرميثي والمتسابقون ثاني القمزي وراشد القمزي والراديو مان ناصر الظاهري والوفد الإداري والإعلامي.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي رئيس البعثة، التحية والشكر إلى الإدارة العليا للفريق، ممثلة في سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد الرميثي أن الفريق سيبحث عن الفوز والتفوق في هذه الجولة.

وأضاف: اتسمت التدريبات الأخيرة بالكثير من الإيجابية، خاصة أن التركيز من الناحية الفنية جاء لكي يكون على قدر التجهيز والإعداد، وبحث فريقنا بجدية لكي تكون له عودة قوية في هذه الجولة، من أهم إفرازاتها التوافق بين الوقود الذي تم استخدامه من خلالها ونوعية الوقود الذي سيتم استخدامه وتوزيعه من قبل اللجنة المنظمة في جولة إيفيان.. لا نريد أن نلقي بأهمية كبيرة بكل تأكيد لجزئية الوقود، ولكن نذكر ذلك بحكم أنها كانت أهم أسباب تعطل أربعة محركات لفريقنا في الجولة المنصرمة.

وتمنى الرميثي أن يكون فريق أبوظبي على موعد، كالمعتاد، مع التميز في جولة إيفيان، خاصة أنه سبق إحراز المركز الأول مرتين في الموسمين الماضيين في هذه المدينة، وبذلك فإن الفأل الحسن مرادف للمشاركة، ومن جانب آخر، تصل اليوم إلى مدينة إيفيان الفرنسية طلائع وفد مؤسسة الفيكتوري، وتشارك المؤسسة عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي وزورق فيكتوري 4 بقيادة الأميركي شون تورنتي، ويكتمل عقد البعثة غداً بوصول حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم.

ويبدأ الطاقم الإداري والفني في الفريق بقيادة الأميركي سكوت جيلمان الترتيب لبدء المهمة والمناورة في مياه بحيرة ليمان، والتي يعرفها نجوم الفريق جيداً، كيف لا وهي التي احتضنت بداية ظهور زوارق مؤسسة الفيكتوري قبل عامين للمرة الأولى منافسات وبقوة في أقوى وأمتع سباقات الزوارق السريعة العالمية والتي تجمع أمهر وأفضل متسابقي الرياضات البحرية.

ويتصدر الترتيب العام الفرنسي فيليب شيب الذي يطمح في الجولة الحالية إلى أن يحقق الفوز وسط جماهيره وعلى أرضه، فيما يحل ثانياً الفنلندي سامي سيليو برصيد 15 نقطة، ثم البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 12 نقطة، وكاريلا من أبوظبي برصيد 9 نقاط.