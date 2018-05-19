أبوظبي يبدأ تحدي الحفاظ على لقب مونديال «فورمولا 1»

خالد السعدي (بورتيماو)

يدخل فريق أبوظبي حامل اللقب في تمام التاسعة مساء اليوم، تحدي منافسات الجولة الأولى والسباق الرئيس لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة حالياً في بورتيماو البرتغالية، وسط مشاركة وحضور كبير وقوي لـ 19 متسابقاً، يتصارعون في منافسة قوية وتحد مثير للفوز بلقب هذه البطولة.

وتنطلق الزوارق اليوم في السباق الرئيس حسب نتائج سباق أفضل زمن ،والذي أقيم يوم أمس حيث يحمل كل متسابق طموحاً خاصاً لبدء الموسم الحالي بأفضل نتيجة وضمان الاستمرار في المنافسة على ألقاب البطولة للموسم، ويمتلك فريق أبوظبي طموحاته الخاصة والقوية من أجل الحفاظ على لقب البطولة العالم في فئة الفردي، ولقب السرعة، والفرق، كونه البطل وحامل لقب الموسم الماضي من بطولة العالم.

وتسعى زوارق أبوظبي لتسجيل حضورها القوي في أولى الجولات، لتحقق بداية قوية خلال الموسم، ويمتلك فريق أبوظبي أسلحة قوية تتمثل في حضور وتواجد نجومه الثلاثة، حيث يشارك بثلاثة زوارق، ويأتي كل من ثاني القمزي وشون تورنتي ليكونا عنصر القوة الضاربة والخبرة، بينما تستمر مشاركة راشد القمزي لاكتساب الخبرة وشق طريقه في هذه البطولة.

ولعبت العوامل الجوية وقواعد المد والجزر دوراً مهماً في تحديد توقيت السباق اليوم، حيث تنطلق المنافسة في التاسعة مساء، وهو التوقيت الذي يناسب ارتفاع منسوب المياه، ويجعل السباق يقام في أجواء مثالية وجيدة لكل الفرق والزوارق المشاركة. وتبدأ المنافسة اليوم في فترة الظهر بالاجتماع الخاص بالمتسابقين مع اللجنة المنظمة، ويعقبه التجارب الحرة والرسمية لكافة الزوارق المشاركة، ثم ينطلق السباق لمدة 45 دقيقة، في حال عدم وجود حوادث أو توقفات، كما وضعت اللجنة المنظمة مسار السباق المنافسة ليكون مشابها لمسار الموسمين الماضيين بطول 1937 مترا، تتوزع على 7 بوابات هوائية مختلفة، وهو ما يمنح الفرصة لتغيير المراكز مما يصب في مصلحة المتسابقين.