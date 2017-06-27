سهيل وفاطمة إلى كأس الشباب للكاراتيه بكرواتيا

علي معالي (دبي)

يتوجه اليوم الشقيقان سهيل وفاطمة سالم خصيف، إلى كرواتيا برفقة المدرب المواطن جابر جاسم، للمشاركة في النسخة العاشرة لبطولة كأس الشباب العالمي للكاراتيه، وهي واحدة من ثلاث بطولات مهمة خلال الفترة المقبلة مؤهلة للمشاركة في أولمبياد الشباب المقرر إقامتها في الأرجنتين من 6 إلى 18 أكتوبر 2018.

ويشارك في كأس الشباب العالمي في كرواتيا التي تستمر لمدة 4 أيام النسخة رقم 10.2500 شاب وفتاة يمثلون 69 دولة، وهي مشاركة قياسية مقارنة بالنسخ التسع السابقة، ووصل عدد الدول المشاركة إلى 69 دولة، حيث شارك في نسخة 2015 لاعبون ولاعبات من 30 دولة بلغ عددهم 500، وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين والمشاركات في نسخة 2017 خاصة بعد السماح للكاراتيه بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة حيث يتزايد عدد المشاركين في كل بطولات اللعبة على مستوى العالم من أجل تجميع النقاط أملاً في التأهل لأولمبياد الشباب في الأرجنتين ثم التفكير في أولمبياد الكبار 2020 في اليابان.

ويشارك في كرواتيا لاعبون من القارات الخمس تتراوح أعمارهم ما بين 10 و20 سنة، وستكون إيطاليا البلد الأكبر عدداً بين المشاركين بـ329 رياضياً تليها البلد المضيف كرواتياً 222 شاباً وفتاة، ثم روسيا 182 شاباً وفتاة.

وأكد حميد شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات، أن البطولة مهمة لتجميع النقاط في طريق التأهل لأولمبياد الشباب المقرر لها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، مشيراً إلى أن بطولة كرواتيا مشاركة أخرى مهمة في إسبانيا في بطولة العالم تحت 21 سنة خلال أكتوبر المقبل.

وقال: هدفنا أن نقوم بتجميع النقاط المؤهلة من خلال هذا الثنائي الشاب سهيل وفاطمة سالم خصيف حيث نمنحهما الثقة الكاملة لتمثيل وتشريف الكاراتيه الإماراتي في هذا المحفل على أمل الوجود في الحدث العالمي الكبير في الأرجنتين.

وكان المنتخب قد تجمع خلال الفترات الماضية وبشكل مكثف في تدريبات يومية بنادي الوصل في ظل ترتيب الأوراق لعدد من المشاركات خلال الفترة المقبلة.