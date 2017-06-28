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المهرجان يقام في نيوبري 30 يوليو

117 خيلاً في قائمة «دبي الدولي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة الخيول العربية في بريطانيا عن زيادة في معدلات الإدخالات الأولية (بعد الإقفال) للسباقات الدولية الخمسة لمهرجان دبي الدولي لسباقات الخيول العربية، التي تقوم برعاية سباقاتها في جميع أنحاء العالم، ويقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يوم 30 يوليو المقبل.

وشملت الإدخالات 117 خيلاً (92 في العام الماضي)، متضمنة أصحاب اللقب المدافعين عن كل سباق في الفئة الأولي، أبرزها «مراقب»، سيلفين الموري، وراداماس، إلى جانب «فؤاد» الفائز في السباق الدولي المشروط.

وكان «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قد افتتح رصيده من الانتصارات هذا العام بالفوز بسباق الفئة الأولى في فرنسا في ظهوره الأول، ويمكنه المدافعة عن اللقب بجدارة.

وربما يواجه «مراقب» وصيفه في سباق فرنسا الجواد «مهداف عذبة»، الذي يحمل أيضاً إدخالاً في سباق شادويل إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى وهو السباق الرئيسي في الأمسية.

ويتصدر ترشيحات سباق حتا إنترنشونال ستيكس للفئة الأولى، الفرس «سيلفين الموري» للخيالة السلطانية العماني وبإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، والتي تنهي حملتها للعام الثاني على التوالي كأعلى فرس تصنيفاً في العالم. ... المزيد
     
 

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