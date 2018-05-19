نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يكرم أبطاله

رأس الخيمة (الاتحاد)​

نظم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم احتفالاً بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي لتكريم أصحاب الإنجازات من أبناء النادي على مسرح الجامعة الأميركية وذلك برعاية وحضور الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، مستشار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كما حضر الاحتفال الشيخ مروان بن عبدالملك القاسمي وسالم راشد المفتول رئيس النادي وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء الأمور.​

وشهدت الأمسية تكريم 100 شخصية من الداعمين لأنشطة النادي خلال الفترة الماضية خصوصاً أنه حقق حضوره الإيجابي من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة وحقق النتائج الجيدة التي تؤكد قيمة الجهود الكبيرة التي بذلت لتوفير المعطيات التي تعزز حضوره المشرف في جميع الأوقات والمناسبات.​

وأكد سالم المفتول، أن الدعم والاهتمام والرعاية من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يمهد الطريق أمام النجاح الذي يمكن أن يحققه النادي لتعزيز حضوره المشرف في الساحة الرياضية المحلية والإقليمية، مشيداً في الوقت نفسه بأبناء النادي الذين عكسوا الصورة المشرفة في الموسم الماضي وتخطوا جميع التوقعات بحصد الميداليات الملونة.​