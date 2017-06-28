صيانة شاملة لمنشآت «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
حرصت إدارة نادي الإمارات على حسم الملفات العالقة والمتصلة بالتعاقدات الجديدة من اللاعبين المواطنين والأجانب مع بدء العد التنازلي للتجمع الداخلي الشهر المقبل، إلى جانب عمل صيانة كاملة للمنشآت، إذ يتطلع النادي إلى الإعلان عن اكتمال القائمة المرشحة لخوض الموسم الجديد برغبة كبيرة في تجاوز المشهد الذي كان حاضراً في الموسم الماضي وتسبب في دخول «الصقور» دائرة الحسابات المعقدة على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي حتى الجولة الأخيرة التي شهدت نجاته من الهبوط لدوري الهواة.
وأعلن النادي، تعاقده مع المغربي عبدالغني معاوي، وعلي مصطفى، لموسم واحد، في حين تم التجديد للاعبين أحمد مال الله، وسعد سرور، وعلي ربيع، بينما يقترب النادي من التعاقد مع عمر الخديم لاعب دبا الفجيرة السابق.
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وأضاف: المباريات الودية المقررة هناك مهمة لدعم الإعداد المطلوب للاعبين، مشيراً إلى أن الاتحاد الصربي يدعم الجهود الرامية لمساعدتنا في خوض بعض المباريات الودية انطلاقاً من اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في الموسم الماضي إبان الزيارة التي قام بها الوفد الصربي إلى النادي، ونتمنى أن تمضي الأمور، حسب التوقعات المطلوبة.
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وأضاف: نفخر كثيراً بالتقدير الذي حصلنا عليه أخيراً، ونتمنى أن نكون في المستوى المطلوب باستضافة المباريات الدولية الودية في الفترة المقبلة بقناعة كبيرة وراسخة بأننا يمكن أن نلبي التوقعات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من اللجنة المنظمة للمباراة، خصوصاً عادل عبدالرحمن نائب رئيس اللجنة المنظمة على دوره المؤثر في التنظيم والاستضافة».