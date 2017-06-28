صيانة شاملة لمنشآت «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

حرصت إدارة نادي الإمارات على حسم الملفات العالقة والمتصلة بالتعاقدات الجديدة من اللاعبين المواطنين والأجانب مع بدء العد التنازلي للتجمع الداخلي الشهر المقبل، إلى جانب عمل صيانة كاملة للمنشآت، إذ يتطلع النادي إلى الإعلان عن اكتمال القائمة المرشحة لخوض الموسم الجديد برغبة كبيرة في تجاوز المشهد الذي كان حاضراً في الموسم الماضي وتسبب في دخول «الصقور» دائرة الحسابات المعقدة على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي حتى الجولة الأخيرة التي شهدت نجاته من الهبوط لدوري الهواة.

وأعلن النادي، تعاقده مع المغربي عبدالغني معاوي، وعلي مصطفى، لموسم واحد، في حين تم التجديد للاعبين أحمد مال الله، وسعد سرور، وعلي ربيع، بينما يقترب النادي من التعاقد مع عمر الخديم لاعب دبا الفجيرة السابق.

بدوره، أكد خليل الطويل، مدير الفريق، اكتمال الترتيبات الخاصة بالمعسكر التحضيري في صربيا مطلع أغسطس المقبل إثر الزيارة التي قام بها إلى هناك رفقة التونسي نوالدين العبيدي، مساعد هاشيك في وقت سابق قبل انتهاء الموسم، موضحاً أن المباريات الودية المقررة في صربيا تساهم في تجهيز الفريق لخوض التحدي الذي ينتظره في الموسم الجديد على نحو يعزز الطموحات الكبيرة في حصد أفضل النتائج في الدوري.

وأضاف: المباريات الودية المقررة هناك مهمة لدعم الإعداد المطلوب للاعبين، مشيراً إلى أن الاتحاد الصربي يدعم الجهود الرامية لمساعدتنا في خوض بعض المباريات الودية انطلاقاً من اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في الموسم الماضي إبان الزيارة التي قام بها الوفد الصربي إلى النادي، ونتمنى أن تمضي الأمور، حسب التوقعات المطلوبة.

وكشف الطويل، عن جهود كبيرة يضطلع بها النادي لصيانة الملعب الرئيس والملاعب الفرعية الأخرى حتى تكون بالمستوى المطلوب لاستقبال مباريات الفريق الأول وفرق المراحل السنية الأخرى في الموسم الجديد، وقال: النادي فرغ من صيانة المنشآت الموجودة في النادي حتى تكون بالمستوى المطلوب، خصوصاً بعدما حظي بالتقدير من الاتحادين العراقي والكوري الجنوبي أخيراً باستضافة المباراة الدولية الودية بين المنتخبين ضمن تحضيراتهما لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وأضاف: نفخر كثيراً بالتقدير الذي حصلنا عليه أخيراً، ونتمنى أن نكون في المستوى المطلوب باستضافة المباريات الدولية الودية في الفترة المقبلة بقناعة كبيرة وراسخة بأننا يمكن أن نلبي التوقعات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من اللجنة المنظمة للمباراة، خصوصاً عادل عبدالرحمن نائب رئيس اللجنة المنظمة على دوره المؤثر في التنظيم والاستضافة».