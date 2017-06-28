«الأولمبي» يعود للتجمع الليلة في دبي

معتصم عبدالله (دبي)

يعود منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى التجمع في معسكر داخلي في الرابعة مساء اليوم، وخوض أول حصة تدريبية بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، في أعقاب انتهاء الإجازة القصيرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لقضاء عطلة العيد، وذلك في إطار تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الرابعة في العين من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال.

وأنهى منتخبنا السبت الماضي، معسكر إعداد داخلي في دبي خاض خلاله تجربة ودية أولى أمام ضيفه منتخب البحرين وانتهت بتفوق الأبيض 3-2، ويستعد الأبيض للسفر إلى السعودية الأحد المقبل، حيث يخوض تجربتين وديتين أمام مضيفه «الأخضر السعودي» يومي 3 و5 في الرياض، إذ يستعد الأخير بدوره لخوض التصفيات الأولمبية ضمن المجموعة الثانية في الرياض والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

ويختتم «الأبيض الأولمبي» تحضيراته لانطلاقة التصفيات بمعسكر داخلي في العين من 7 إلى 14 يوليو، يتخلله خوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب طاجيكستان في العاشر من يوليو المقبل، وتضم قائمة منتخبنا الوطني، 26 لاعباً هم: محمد حسن الشامسي، خالد إبراهيم هلال، عبد الله فيصل الكربي، أحمد راشد المحرزي، أحمد سلمان العكبري، محمد سلمان العكبري، محمد راشد الحمادي، محمد عبدالباسط محمد، خالد عبدالرحيم باوزير (الوحدة)، أحمد جميل، أحمد محمد الهاشمي، محمد عمر العطاس (الجزيرة)، جمال إسماعيل الحوسني (الشعب)، علي عيد، محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة السعدي (العين)، سعيد جاسم صالح (الأهلي)، شاهين سرور(اتحاد كلباء)، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع (الشارقة)، حسن محمد المحرمي، سهيل أحمد النوبي، خالد محمد الهاشمي (بني ياس)، عبد الله حسن النوبي (حتا)، زايد الحمادي (الظفرة)، جاسم يعقوب (النصر).

وأكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن الجهاز الإداري للأبيض، قرر تعديل مقر إقامة التجمع الحالي للمنتخب من العين إلى دبي، وذلك لتتوافق مع خط سير رحلة المنتخب إلى الرياض والتي تنطلق من مطار دبي الأحد المقبل، وأبدى بوهندي اتفاقه مع رؤية الجهاز الفني للمنتخب حول التجربة الودية الأخيرة أمام البحرين، وقال: بالتأكيد لا ننظر إلى النتائج خلال المرحلة الحالية من إعداد المنتخب، ولكن في المقابل فإن الانتصار في أي مباراة يكون أمراً جيداً لإرساء ثقافة الفوز لدى اللاعبين».

وأشار إلى الفوائد الفنية من مواجهة البحرين عطفاً على تقلبات نتيجة المباراة، وأوضح «شهدت المواجهة أمام الأحمر تقدم منتخبنا بهدفين قبل إدراك المنافس للتعادل، وعودة الأبيض بهدف الفوز مجدداً، وهو ما مثل فرصة للاعبين للتعامل مع تقلبات النتيجة في أكثر من توقيت. وأضاف: لسنا راضين بشكل كامل عن أداء المنتخب، ولكن الفوز أمام منافس بجاهزية البحرين في المباراة الأولى للمنتخب تحت إشراف الجهازين الفني والإداري الحالي يعد أمراً جيداً»، لافتاً إلى أن منتخب البحرين قدم فرصة جيدة للأبيض من واقع جاهزيته الكبير وخوضه لعدد من المباريات الودية والتنافسية في بطولة تولون الدولية بفرنسا قبل لقاء الأبيض.

وتابع: لدينا مواهب عديدة في المنتخب الحالي، ولكننا ما زلنا نبحث عن الفريق بشكل كامل وهو ما يتأتى من خلال الانسجام والتجانس بالتدريبات والمباريات الودية، وذكر أن وصول هجوم الأبيض لشباك المنافس البحريني وتسجيله لثلاثة أهداف في التجربة الأخيرة يؤكد على قوة خط هجوم الأبيض، ولفت إلى أن فائدة المباريات الودية تكمن في اكتشاف الأخطاء ومحاولة معالجتها قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.

وحول المباراتين الوديتين أمام السعودية الأسبوع المقبل، أوضح «عمدنا إلى خوض تجربتين أمام الأخضر السعودي بفاصل زمني قصير لا يتعدى الـ24 ساعة، وهو ما يحاكي برنامج التصفيات المقبلة، وعموماً تمتاز المنتخبات السعودية بالقوة على صعيد كل المراحل السنية وهو ما يوفر الفوائد الفنية المطلوبة للمنتخب»، وكشف أن المواجهة الودية الأولى أمم السعودية ستكون فرصة جديدة لتجربة عناصر المنتخب فيما ستكون المباراة الثانية محكا حقيقيا.