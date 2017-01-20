«أوبك» تتوقع تراجع مخزونات النفط مع تطبيق خفض الإنتاج

دافوس (سويسرا) (رويترز)

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن هناك حاجة لانخفاض مخزونات النفط في أنحاء العالم، بما لا يقل عن 270 مليون برميل أخرى على الأقل من أجل الوصول إلى متوسط خمسة أعوام كي تصبح أوبك قادرة على القول، إن الأسواق أصبحت أكثر توازناً.

وقال باركيندو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، إن الهدف الأساسي هو تسريع خفض المخزونات.

وأضاف: نشهد بالفعل انخفاض المخزونات من مستويات مرتفعة، سنواصل التركيز على مستوى الانخفاض ليصل إلى مستوى قريب من متوسط خمسة أعوام.

وقال: أصبحت المخزونات بالفعل أدنى من ثلاثة مليارات برميل في المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.والزيادة الآن (فوق متوسط خمسة أعوام) نحو 270 مليون برميل. وأفاد أحدث تقرير شهري لأوبك عن أسواق النفط أمس الأول بأن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.993 مليار برميل في نوفمبر.