4 مواجهات في بطولة «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

تواصل بطولة «مكتوم بن راشد» الرمضانية لسباعيات الكرة، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في نسختها الثامنة، منافساتها بإقامة مباريات اليوم الثاني لها، حيث تقام 4 مباريات على ملعب نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، وذلك ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة أطرافها جميعاً من الفرق الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.

وتجمع المباراة الأولى في تمام العاشرة مساء على الملعب رقم «1» فريقا «88» مع «إيزي هوم» في مباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويقام في نفس التوقيت على الملعب رقم «2» لقاء «الكتلان» مع «راشد بن عمار» ضمن نفس المجموعة، ويعقب اللقاءان وفي تمام الحادية عشرة، افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، في مباراتين تقامان في نفس التوقيت، تجمع الأولى فريقي «ابن درويش» و«الفهود»، على أن يواجه «إم كيه إس» في ثاني المواجهات فريق «شباب كاتالونيا».

يذكر أن النسخة الثامنة للبطولة تشهد مشاركة 8 فرق تسجل ظهورها للمرة الأولى، وهي فرق شباب كاتالونيا في المجموعة الرابعة، وفريق «88»، و«إيزي هوم»، و«الكتلان» في المجموعة الثالثة، والمرحوم إبراهيم المعروف، وفنادق الخوري في المجموعة الثانية، وفريقي الدفاع المدني «رأس الخيمة»، والدفاع المدني «دبي» في المجموعة الأولى.

من جهته أكد الملازم أول نادر راشد، المنسق العام للبطولة أن مشاركة 8 فرق للمرة الأولى في البطولة من أجمالي 20 فريقا تتنافس على لقب النسخة الثامنة، يعكس السمعة الواسعة الانتشار التي باتت تحظى به البطولة على مستوى الدولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرمضانية الكروية.

وقال: «اعتماد ثمانية فرق جديدة يكسب البطولة رونقاً إضافياً، خصوصاً أن اختيار هذه الفرق جاء بناءً على الأفضل لكون هناك العديد من الفرق الأخرى قدمت بطلبات المشاركة ولم يتم اعتمادها وذلك للحفاظ على مكاسب هذه البطولة».

وأضاف: «لطالما مثلت البطولة عرساً كروياً يجمع نجوم الأمس مع شباب اليوم، في خليط متجانس من اللاعبين المواطنين حصراً، ما يكسبها شعبية أكبر في الأوساط المحلية».

ووجه المنسق العام للبطولة الشكر إلى اتحاد الكرة على تعاونه الكبير مع اللجنة المنظمة، وحرصهم على توفير أطقم تحكيم تابعة للاتحاد لإدارة مباريات البطولة.