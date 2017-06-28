الظبي تميمة مونديالي الأندية في 2017 و2018

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2017، عن تميمة الحدث العالمي المقرر في ديسمبر من العام الجاري، وكذلك لنسخة 2018، وذلك في الحفل الذي احتضنه ياس مول مساء أمس، تحت رعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، وجمع غفير من المسؤولين الرياضيين.

وتنطلق البطولة 6 ديسمبر بلقاء ممثل الإمارات مع بطل أوقيانوسيا على استاد هزاع بن زايد في العين لتنتقل البطولة بعدها إلى أبوظبي، على أن تكون الجولة الثانية يوم 9 من الشهر نفسه، ويقام نصف النهائي يوم 13 والنهائي يوم 16 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضية.

وعاشت الجماهير التي حضرت الحفل أجواء مليئة بالإثارة والتشويق قبيل الإفصاح عن التميمة التي جسدت الظبي العربي، الذي ارتبط منذ فجر التاريخ بالمنطقة العربية، والذي يعرفه أبناء الإمارات عن كثب لجماله وعنفوانه.

وتم الإعلان عن التميمة في ركن خاص تواجدت فيه العديد من الألعاب الترويجية الخاصة بالمونديال إلى جانب جناح تم فيه استعراض صور الفرق التي سبق لها الظفر باللقب منذ عام 2000 وحتى النسخة الماضية، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية في هذا المعرض، كما شهد الركن وجود كثيف من قبل العائلات والأطفال الذين شاركوا في ألعاب ترويحية خاصة.