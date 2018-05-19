بخيت يقود قدامى «الأبيض» للفوز على الرمس

رأس الخيمة (الاتحاد)
فاز نجوم منتخبنا الوطني القدامى على قدامى الرمس 4-2 أمس الأول، في مواجهة مثيرة على استاد نادي الرمس أعادت إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، في مباراة استعراضية بمناسبة انطلاق دورة عام زايد الرمضانية بنادي الرمس برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي. وتألق بخيت سعد بإحراز «هاتريك» ويوسف فكري هدفاً، في حين أحرز للرمس جاسم المنصوري وجاسم موسى، بينما أعاد الحارس الدولي السابق سعيد جمعة إلى الأذهان براعته الممتازة في حماية الشباك، كما تألق حارس الرمس في التصدي لتسديدات نجوم الأبيض، خصوصاً حسين يسلم وبخيت سعد وفيصل خليل وبشير سعيد.
وتفاعلت الجماهير الغفيرة التي غصت بها مدرجات استاد الرمس مع اللمسات الجميلة للاعبين في شوطي المباراة، وبدا أنها مواجهة رسمية من فرط الرغبة الكبيرة في المحاولات الهجومية والاستحواذ على الملعب والمهارات الرائعة للاعبي الأبيض حتى صافرة الحكم الدولي السابق محمد عبدالكريم.
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وطال التكريم المدافع أحمد الجلعة نجم الرمس السابق، والمشجع المعروف أحمد محمد راشد منصور، والمعلق الرياضي راشد عبدالرحمن، والإعلامي عمر الطنيجي، إلى جانب أوفياء النادي عبدالله درويش وصالح جابر وعلى الورى.
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