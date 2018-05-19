بخيت يقود قدامى «الأبيض» للفوز على الرمس

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

فاز نجوم منتخبنا الوطني القدامى على قدامى الرمس 4-2 أمس الأول، في مواجهة مثيرة على استاد نادي الرمس أعادت إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، في مباراة استعراضية بمناسبة انطلاق دورة عام زايد الرمضانية بنادي الرمس برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي.​ وتألق بخيت سعد بإحراز «هاتريك» ويوسف فكري هدفاً، في حين أحرز للرمس جاسم المنصوري وجاسم موسى، بينما أعاد الحارس الدولي السابق سعيد جمعة إلى الأذهان براعته الممتازة في حماية الشباك، كما تألق حارس الرمس في التصدي لتسديدات نجوم الأبيض، خصوصاً حسين يسلم وبخيت سعد وفيصل خليل وبشير سعيد.​

وتفاعلت الجماهير الغفيرة التي غصت بها مدرجات استاد الرمس مع اللمسات الجميلة للاعبين في شوطي المباراة، وبدا أنها مواجهة رسمية من فرط الرغبة الكبيرة في المحاولات الهجومية والاستحواذ على الملعب والمهارات الرائعة للاعبي الأبيض حتى صافرة الحكم الدولي السابق محمد عبدالكريم.​

وحرصت إدارة نادي الرمس على تكريم جميع اللاعبين بعد نهاية المباراة، وذلك بحضور أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس الإدارة، وفهد عبدلله بن جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسن السبب، أمين السر العام ويوسف المناعي، مدير النادي، فضلاً عن الرئيسين السابقين لمجلس إدارة النادي السابق علي صالح الحرش ويوسف المنقوش.​

وطال التكريم المدافع أحمد الجلعة نجم الرمس السابق، والمشجع المعروف أحمد محمد راشد منصور، والمعلق الرياضي راشد عبدالرحمن، والإعلامي عمر الطنيجي، إلى جانب أوفياء النادي عبدالله درويش وصالح جابر وعلى الورى.​

وتألفت تشكيلة نجوم المنتخب من سعيد جمعة، حسين يسلم، ناصر خميس، عيد باروت، عبدالله مال الله، منذر علي، يوسف فكري، معتوق سعيد، عبدالرحمن محمد، عبدالرحمن الحداد، بشير سعيد، فيصل خليل، وليد البادي، حسين غلوم وبخيت سعد، بينما ضمت تشكيلة نجوم الرمس محمد بشر، جاسم كاسين، راشد البحير، عبدالحكيم بلهون، حسن الوري، سالم ثاني، عادل الحبيشي، محمد الحمر، محمد عباس، أحمد الحمر، سيف حمدون، خالد البحار، أحمد هدية، محمد منصور، علي لعماش، جاسم موسى، سعيد موسى، خالد البدو، إبراهيم كليب، أحمد كاسين، طالب سلطان، جاسم المنصوري، ظافر العولقي.​