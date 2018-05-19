«إف 3 أ» يكسب «المفاجأة» حامل اللقب في طائرة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

نجح فريق «إف 3 أ» وفريق «إف 3» في تحقيق أول فوز لهما في افتتاح منافسات الكرة الطائرة أمس الأول، ضمن النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، حيث تمكن فريق «إف 3 أ» من تحقيق الفوز على فريق «المفاجأة» حامل اللقب في أكبر مفاجآت البطولة بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من ساعتين ليتصدر «إف 3 أ» قمة المجموعة الأولى بعد أول جولة، فيما تمكن فريق «إف 3» من الفوز على ليدر سبورت 3-0 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ووضع قدمه في المربع الذهبي.

ويتحدد مصير الفرق الأربعة التي ستصعد للمربع الذهبي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، حيث يلتقي المفاجأة مع رابتر ضمن المجموعة الأولى و«إف 3» مع سبينيس ضمن المجموعة الثانية.

أما عن تفاصيل المباراة الأولى بين «إف 3 أ» مع المفاجأة، فقد جاءت قوية وتفوق «إف 3 أ» المدعم بنجوم عالميين بالفوز 3-2، بواقع (25-20 و25-17 و13-25 و15-25 و15-12) وكانت خسارة المفاجأة صادمة، وتقدم «إف 3 أ» بشوطين نظيفين قبل أن يدرك المفاجأة التعادل بشوطين لمثليهما، لكن فشل في مواصلة تألقه وخسر شوط كسر التعادل بنتيجة 15-12 ليضع نفسه في موقف صعب، وأصبح مطالباً بالفوز في المباراة الثانية من أجل الاستمرار في مسيرة الدفاع عن لقبه.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق إف 3 في تحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية بعدما تغلب على منافسه ليدر سبورت، بنتيجة 3-0 (29-27، 25-15، 25-23)، ليضع إف 3 قدمه في المربع الذهبي للبطولة، ولعب الأجانب الدور الأكبر في نتيجة المباراة.