«إف 3 أ» يكسب «المفاجأة» حامل اللقب في طائرة ند الشبا

رضا سليم (دبي)
نجح فريق «إف 3 أ» وفريق «إف 3» في تحقيق أول فوز لهما في افتتاح منافسات الكرة الطائرة أمس الأول، ضمن النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، حيث تمكن فريق «إف 3 أ» من تحقيق الفوز على فريق «المفاجأة» حامل اللقب في أكبر مفاجآت البطولة بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من ساعتين ليتصدر «إف 3 أ» قمة المجموعة الأولى بعد أول جولة، فيما تمكن فريق «إف 3» من الفوز على ليدر سبورت 3-0 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ووضع قدمه في المربع الذهبي.
ويتحدد مصير الفرق الأربعة التي ستصعد للمربع الذهبي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، حيث يلتقي المفاجأة مع رابتر ضمن المجموعة الأولى و«إف 3» مع سبينيس ضمن المجموعة الثانية.
|
وفي المباراة الثانية، نجح فريق إف 3 في تحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية بعدما تغلب على منافسه ليدر سبورت، بنتيجة 3-0 (29-27، 25-15، 25-23)، ليضع إف 3 قدمه في المربع الذهبي للبطولة، ولعب الأجانب الدور الأكبر في نتيجة المباراة.
|