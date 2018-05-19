4 مباريات تدشن السلة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مباريات بطولة كرة السلة للرجال، ضمن منافسات بطولة زايد الرياضية في نسختها الـ 22، في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بإقامة أربع مباريات في اليوم الأول من المنافسات.

ويشارك في المنافسات 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، والفرق هي «أسيس ليم الأميركي، ليمس الفلبيني، إمارات أستيل، اتصالات، أيفوسا الفلبيني، أبوظبي بولرز السوري، نادي الضباط»، فيما انضم الفريق الثامن قبل أجراء القرعة أمس، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي أول وثاني كل مجموعة، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية في ختام البطولة الأربعاء المقبل.