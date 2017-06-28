صالـح كرامـة: كلما قرأت كتاباً أدركت مدى جهلي

رانيا حسن (دبي)

صالح كرامة العامري كاتب ومخرج مسرحي وسينمائي من مواليد أبوظبي 1961، ومن مؤسسي مسرح أبوظبي 1977. قراءته المتنوعة عمقت معرفته، وجعلته ينظر للأعمال المسرحية على أنها نصوص أدبية يجب قراءتها في البداية، والبحث في جوهرها ورسالتها. وهذه القراءات ساهمت في اكتسابه أدوات فنية ومعرفية انعكست على إبداعاته المختلفة.

يؤكد كرامة في بداية حديثه لـ«الاتحاد» دور الدولة في انتهاج استراتيجية تقود نحو قيام مجتمع متطور، من خلال الحث على القراءة، وفتح باب المشاركة لكافة الأعمار، ويضيف: «هذا النهج سوف ينعكس مستقبلاً على نحو إيجابي عبر إيجاد جيل قوي، لديه وعي بما يدور حوله، وجيل مواكب لكل المتغيرات التي تحدث الآن أو في المستقبل».

كما يعتبر كرامة أن المبادرات التي أطلقتها الدولة، ومنها مبادرة «تحدي القراءة العربي» من المبادرات الخلاقة التي تصب في مصلحة النشء للنهوض به فكرياً، ويكمل: «استمرار هذه البرامج والمبادرات ليس وقتيّاً، بل يظل متواصلاً عبر أجيال مختلفة وتدعمه مؤسسات تضع له الأسس السليمة لاستمراريته».

ويوضح كرامة أن القراءة شيء خلاق ومهم في حياة كلٍ منا، فهي تلعب دوراً قوياً في تنمية الوعي، أما عن تجربته في القراءة وعلاقتها بالمسرح، فيقول: «إنها جزء متصل بما أفكر به؛ لذا ساعدتني على تنمية مفاهيم كثيرة؛ لأنها كانت صديقتي الحميمة منذ زمن بعيد، نهلت منها عبر المكتبات العامة الموجودة في أرجاء مدينة أبوظبي التي ترعرعت بها، بالإضافة للمسرح/‏‏ المقر الذي ضم نخبة من المثقفين. إنها الجزء المكمل لما أفكر به، وأحاول بناءه على صعيد النص الكتابي سواء في بناء القصة أو الرواية أو المسرحية».