«فخر أبوظبي» يقترب من لقبي الناشئين

أبوظبي (الاتحاد)
اقترب فريقا الجزيرة والجزيرة «أ» من تحقيق لقب بطولة كرة القدم للناشئين تحت 14 و16 سنة ضمن البطولة الرمضانية الثانية والعشرين.
وتصدر فريق الجزيرة منافسات بطولة كرة القدم للناشئين تحت 14 سنة، بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي باكتساحه فريق أكاديمية إيكول الفرنسي9-0، ضمن مباريات الجولة الثانية أمس الأول والتي أقيمت بملعب المضمار بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.
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وفي منافسات تحت سن 16 سنة، حقق فريق الجزيرة (أ) فوزاً بصعوبة على شقيقه فريق الجزيرة (ب) في الجولة الثانية من البطولة، فيما فاز فريق أكاديمية أفوك بنفس النتيجة على فريق رومانيا، ليصبح الجزيرة (أ) الأوفر حظاً للتتويج بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية.
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