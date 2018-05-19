الجزيرة.. 7 نجوم في اليوم الأول لمنافسات الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر فريق الجزيرة للجودو «للرجال والسيدات»، الجولة الافتتاحية الأولى من منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية لعام 2018، التي ينظمها نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي انتهت منافساتها المثيرة في الساعات الأولى من فجر أمس بصالة المقطع بالنادي، وسط حضور كبير ومستويات متقدمة، وشهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة من 10 جنسيات، في مقدمتهم لاعبو ولاعبات منتخب الشباب الذي شارك مؤخراً في بطولة العالم للمدارس، التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية، بجانب نخبة من أبطال أوروبا وآسيا وأفريقيا، الذين تألقوا في الأولمبياد الماضي.

وتصدر نادي الجزيرة اليوم الأول على مستوى الرجال والسيدات برصيد 7 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان ومثلهما من البرونز، حيث سيطر فريق سيدات فخر أبوظبي على ميداليات الوزن المفتوح للسيدات، بقيادة لاعبة المنتخب الدولية ميثاء عبدالله النيادي التي استحقت الميدالية الذهبية بمستواها الرائع، وحققت زميلتها شمسه مبارك الميدالية الفضية، ونالت شما يونس الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى فريق الجزيرة للرجال، تمكن اللاعب أدريان بريرا من تحقيق الميدالية الذهبية في وزن تحت 81 كجم، بعد منافسة قوية مع جوفان مركوفول لاعب فريق دبي جودو تيم، الذي كان مرشحاً للقب تلك الفئة، ونال برونزية المركز الثالث إسلام أبو عطوة «الفجيرة» بعدما كان نداً خلال التصفيات.

وحقق الميدالية الثالثة لفريق الجزيرة، توماس ديفيد في وزن تحت 100 كجم، بفوزه على جابريال ديفيدكس لاعب الظفرة، ونال البرونزية بوجان مكازين لاعب فريق دبي جودو تيم.