الدولار يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 نيويورك (رويترز) صعد الدولار الأميركي لأعلى مستوى في خمسة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسة أمس الأول، مدعوماً بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا. وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهياً الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% وموسعاً مكاسبه منذ منتصف فبراير إلى 5% مع مراهنة المستثمرين على أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية لكبح التضخم. وسجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015. وهبطت العملة الأوروبية حوالي سبعة سنتات في ثلاثة أسابيع وسط صعود حاد للدولار. وسجلت في أواخر التعاملات في جلسة اليوم 1.1753 دولار وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر. وعلى مدار الأسبوع هبط اليورو حوالي 1.2% أمام العملة الخضراء. وصعد مؤشر الدولار- الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- إلى 93.83 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.