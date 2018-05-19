الذهب يتعافى بفعل التوترات السياسية

نيويورك ولندن (رويترز)

تعافت أسعار الذهب أمس الأول، بعد أن أثارت التوترات السياسية في إيطاليا موجة مبيعات في أسواق السندات في البلاد ودفعت المستثمرين إلى إلتماس الآمان في المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1293.14 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من ديسمبر عند 1285.41 دولار.

لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر مع تراجعه حوالي 2٪.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.2٪ لتبلغ عند التسوية 1291.30 دولار للأوقية.

وقال جوش جريفيز كبير محللي السلع الأولية في آر.جيه.أو فيوتشرز «الذهب استمد قوة من التوترات الجيوسياسية في إيطاليا وموجة المبيعات في أسواق السندات الإيطالية».

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.‭2‬ بالمئة إلى 16.46 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2٪ إلى 886.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 876.50 دولار. وينهي البلاتين الأسبوع منخفضا حوالي 4٪ في أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

وهبط البلاديوم 1.3٪ إلى 965.47 دولار للأوقية بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 960.22 دولار. وينهي الأسبوع على خسارة قدرها 3٪.