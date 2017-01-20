60% نمواً في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل

سيد الحجار (أبوظبي)

اختتمت أمس، فعاليات الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في النشاط التجاري، وارتفاعاً بنسبة 60% في عدد الاجتماعات التي استضافتها القمة، وفقا للجهة المنظمة للمعرض.

شارك في فعاليات القمة 880 جهة عارضة من 40 بلداً، وأظهرت الحسابات الأولية حضور 38 ألف مشارك من 175 بلداً، من بينهم نحو 1675 رئيساً تنفيذياً من 128 بلداً، مقابل 850 جهة عارضة، و35 ألف زائر العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات نمو النشاط التجاري، في ظل استضافة نحو 8600 اجتماع عمل في سياق برنامج تواصل الأعمال الخاص بالتوفيق بين المشترين والبائعين، مقابل 5300 اجتماع عمل عقدت في دورة العام الماضي، بارتفاع 62%.

وأكّد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر، أن نجاح القمة العالمية لطاقة المستقبل على مدى عقد من الزمان يرتكز على أسس الشراكة الفعالة التي تجمع المؤسسات الحكومية والشركات في سبيل تحقيق هدف مشترك يتمثل بإنجاح العمل في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وجعلها مجدية من الناحية التجارية.

ورصدت «الاتحاد» مشاركة واسعة من الشركات العالمية بالقمة، والتي حرصت على استشراق مستقبل الاستثمار بالطاقة المتجددة، وسط مساع من هذه الشركات لافتتاح مكاتب إقليمية بالدولة.

وأكد مشاركون أنه انخفاض التكاليف مع تحسن التقنيات التكنولوجية بالقطاع يعزز فرص الاستثمار بمجال الطاقة النظيفة.

واستقطب المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل عددا كبيرا من طلاب المدارس التي حرصت على تنظيم زيارات لمختلف الأجنحة، بهدف توعية الطلاب وإطلاعهم على آخر تطورات التقنيات التكنولوجية في القطاع، فيما حرصت كثير من الهيئات والجهات المشاركة على إعداد أجنحة مميزة معتمدة على استخدام مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها.