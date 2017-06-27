«فيسبوك» تنتج برامج تلفزيونية

نيويورك (أ ف ب)

بدأت «فيسبوك» إنتاج عدة برامج ومسلسلات وألعاب تلفزيونية لبثها على شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب ما كشفت المجموعة مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». وتعمل المنصة التي تضم قرابة ملياري مستخدم شهري (1,94 حتى نهاية مارس الماضي) على هذا المشروع مع «فريق صغير من الشركاء والمبتكرين»، بحسب ما صرح نيك غرودين نائب رئيس الشركات الإعلامية لدى «فيسبوك» في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

ويقوم هؤلاء الشركاء «بتجربة برامج يمكن من خلالها تشكيل مجموعات متنوعة، من الرياضة إلى الكوميديا، مرورا بتلفزيون الواقع والألعاب التلفزيونية».

وهذه البرامج ممولة مباشرة من «فيسبوك»، «لكن مع الوقت نريد أن نساعد الكثير من المخرجين على إعداد أشرطة فيديو ممولة بفضل نظام لتشارك العائدات مثل آد بريك»، وهو برمجية تسمح بإدماج الإعلانات في محتويات تنشر مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي.

ولم توضح «فيسبوك» هوية هؤلاء الشركاء، وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، يتباحث موفدون من شبكة التواصل الاجتماعي مع مسؤولين في استوديوهات هوليوودية ووكالات سينمائية وتلفزيونية، وأفادت الصحيفة بأن «فيسبوك» مستعدة لدفع مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار لكل حلقة، أي ما يوازي ميزانية برنامج في قناة فضائية أميركية.