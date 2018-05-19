التضخم يضرب فنزويلا بقوة

اشترت العائلة الشابة منزل الأحلام منذ ست سنوات في حي لا كاستيلانا الأنيق بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس التي كانت تُعد لعقود من أجمل المدن في أميركا اللاتينية، وذلك مقابل 1.5 مليون دولار.
الآن، تشهد هذه المدينة انهياراً متسارعاً، حيث تغرق شوارعها التي أصبحت غير آمنة بالمرة في ظلام دامس، مع توقف عدد من خطوط النقل العام الذي يربط أرجاء المدينة، وذلك بالإضافة إلى انقطاع المياه عن العديد من الأحياء.
وتشهد فنزويلا حالياً هروب رجال الأعمال وإغلاق المصانع والشركات؛ بسبب التضخم المفرط الذي تشهده البلاد والذي من المتوقع أن يصل إلى 13000% هذا العام.
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قليلون في فنزويلا يرون أن هناك أملاً في الإصلاح في حالة شهدت الانتخابات الرئاسية التي تعقد اليوم (الأحد) تغييراً لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
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