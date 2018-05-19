«كهرباء دبي» تدشن مركز «التقويم والتطوير المحدث»

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مركز «التقويم والتطوير المحدث» بمركز النجمة، الذي تم إطلاقه في 2015، وبدأ بممارسة كامل مهامه في مطلع عام 2016 ، لدعم استراتيجية الهيئة المتمثلة في التحول الذكي في جميع الإجراءات المتبعة واختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف المتاحة.

وبالإضافة إلى اعتماده على اختبارات معتمدة ومتطورة دولياً، من جمعية علم النفس البريطانية (BPS)، يضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني وكادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة في اختيار المرشحين إلى جانب المساواة والتقييم المنطقي والشفافية في مدى ملاءمة كفاءات المرشحين للمهام الوظيفية وذلك بعدة لغات مختلفة.

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «عملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الكفاءات والمواهب المواطنة وتطويرها وبناء قدراتها، وفي إطار استراتيجية الهيئة لدعم التوطين في القطاع الحكومي وتوفير الكوادر المواطنة في الوظائف التخصصية والنوعية، قمنا بتدشين مركز «التقويم والتطوير المحدث» حيث نحرص على ترسيخ ثقافة التميز عبر البرامج التي نقدمها لكوادرنا البشرية ومنها البرامج الاجتماعية والتدريبية، والبعثات الدراسية، وورش العمل الثقافية والاجتماعية».

وأضاف: أتاحت عملية تطوير المركز المساهمة الفعالة على المستوى الاستراتيجي ومستوى العمليات في الهيئة، حيث يقوم المركز حالياً بتقييم الكفاءات السلوكية والفنية التابعة في الهيئة، بالإضافة إلى تحديد مستوى المرشحين الحاليين ضمن هذه الكفاءات بغرض ضمان تقييم موضوعي وعادل يعكس أداء الموظف ويدعم أهداف الهيئة الاستراتيجية.

يعتبر دور المركز رئيسا في عمليات الموارد البشرية، حيث قام حتى الآن بتقويم 960 مرشحاً لمختلف الشواغر في الهيئة، بالإضافة إلى تقويم 1010 طلاب تقدموا بطلب الالتحاق بالمنح الدراسية المقدمة من الهيئة، كما تم تقويم 620 موظفاً من مختلف الدرجات الوظيفية لغرض التطوير.