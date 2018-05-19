«كهرباء دبي» تدشن مركز «التقويم والتطوير المحدث»

دبي (الاتحاد)
دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مركز «التقويم والتطوير المحدث» بمركز النجمة، الذي تم إطلاقه في 2015، وبدأ بممارسة كامل مهامه في مطلع عام 2016 ، لدعم استراتيجية الهيئة المتمثلة في التحول الذكي في جميع الإجراءات المتبعة واختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف المتاحة.
وبالإضافة إلى اعتماده على اختبارات معتمدة ومتطورة دولياً، من جمعية علم النفس البريطانية (BPS)، يضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني وكادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة في اختيار المرشحين إلى جانب المساواة والتقييم المنطقي والشفافية في مدى ملاءمة كفاءات المرشحين للمهام الوظيفية وذلك بعدة لغات مختلفة.
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وأضاف: أتاحت عملية تطوير المركز المساهمة الفعالة على المستوى الاستراتيجي ومستوى العمليات في الهيئة، حيث يقوم المركز حالياً بتقييم الكفاءات السلوكية والفنية التابعة في الهيئة، بالإضافة إلى تحديد مستوى المرشحين الحاليين ضمن هذه الكفاءات بغرض ضمان تقييم موضوعي وعادل يعكس أداء الموظف ويدعم أهداف الهيئة الاستراتيجية.
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