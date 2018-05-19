«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون والتنسيق مع «الإمارات للإبداع»

الشارقة (وام)

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وجمعية الإمارات للإبداع، التعاون لإطلاق مؤتمر تحت شعار «الحلول الإبداعية واستشراف المستقبل» الذي يستعرض جهود وخطط هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبرامجها الإبداعية لإعداد قيادات المستقبل وتطوير مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في المقر الرئيسي للهيئة بين الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون لإعداد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجالي الإبداع والابتكار، والتحفيز الذاتي وتنمية المواهب والقدرات الفردية والجماعية.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم إن تبني المبادرات الإبداعية وتطبيقها في الهيئة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الحكومية والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية، واكتشاف وتنمية المواهب في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الهيئة رائدة في إطلاق المبادرات المبتكرة، ومنها مبادرة «أنا مبدع» التي تلقت الهيئة من خلالها أكثر من 1800 فكرة واقتراح مبدع تمت دراستها وتنفيذ العديد منها لتيسير الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، لافتاً إلى أن هذه الأفكار المبتكرة أثمرت في زيادة القدرة التنافسية وتطوير مجالات العمل.