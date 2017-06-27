«الروبوتات» تهدد حكام المباريات وسائقي سيارات الأجرة

أبوظبي (الاتحاد نت)

«الروبوتات قادمة». تحذيرٌ أطلقه العديد من العلماء، في ظل توسع الكثير من الشركات والمؤسسات في استخدام الأجهزة الآلية للقيام بوظائف طالما كانت حكراً على الإنسان.

فإذا كنت -مثلاً- من متابعي بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، فستلاحظ ما تشهده مباريات البطولة من استخدامٍ متزايد لتقنية الفيديو، لحسم القرارات المتعلقة بالمواقف المثيرة للجدل خلال المباريات، وهو ما يأتي على حساب دور الحكم بطبيعة الحال. كما أن من بين النذر المخيفة التي تشير إلى «الطوفان الآلي المقبل»، ما أعلنه خبراء اقتصاديون في بنك إنجلترا العام الماضي من أن 80 مليون وظيفة في الولايات المتحدة و15 مليون وظيفة في المملكة المتحدة قد تُسند في المستقبل إلى «روبوتات» وليس إلى بشر.

بطبيعة الحال، ثمة وظائف معرضة للخطر أكثر من غيرها، حسبما تقول دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، وتناولت أكثر من 700 وظيفة ومصيرها في المستقبل.

فقد خلصت الدراسة إلى أن أصحاب المهن الأكثر عرضة لـ«غزو الروبوتات»، هم حكام المباريات الرياضية، والعاملون في مجال التسويق عبر الهاتف، وكذلك المسؤولون عن تقدير الضرائب المستحقة على الشركات والأفراد.

ولكن دراسة أخرى كانت أكثر تحديداً، إذ أشارت إلى أن خطر تحول مهنة مثل التسويق عبر الهاتف إلى مهمة يقوم بها «إنسان آلي» يصل إلى 99%، بينما تبلغ النسبة 97% في ما يتعلق بمجال تحصيل النقود من الزبائن في المتاجر، و89% بالنسبة لقيادة سيارات الأجرة، و81% في ما يتصل بطهي الطعام في محال تقديم الوجبات السريعة.

على الجانب الآخر، تشير التقديرات التي أوردتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى أن هناك مهنيين وأشخاصاً لا يهددهم خطر ما يُعرف بـ«الأتمتة» كثيراً. الأمر هنا يتعلق بالعاملين في مجال الصحة النفسية والعلاج من إدمان المخدرات، وكذلك بخبراء التغذية بجانب الأطباء والجراحين فضلاً عن رجال الدين.