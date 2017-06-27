هل «مُحُّ البيض» خطر على الصحة مثل التدخين؟

لا يختلف خطر تناول مُح «صفار» البيض كثيراً عن خطر التدخين إذا تعلق الأمر بالإصابة بمشكلات صحية في الشريان التاجي، هكذا تقول دراسة أُجريت في بريطانيا وشملت أكثر من 1200 شخص يعانون من مثل هذه المشكلات.
فبحسب الدراسة، يزيد التهام هذا النوع من المواد الغذائية من تصلب الشرايين، بنسبة تقارب تلك الناجمة عن تدخين السجائر.
وشملت عينة البحث رجالاً ونساءً بمتوسط عمر 61.5 عاماً. وكان هؤلاء جميعاً من المرضى الذين تجري متابعة حالاتهم في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
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ورغم أن الدراسة أشارت إلى أن كمية الصفائح الموجودة في الشريان السباتي تزيد بشكلٍ ملحوظ بعد بلوغ الإنسان الأربعين من العمر، فإنها أفادت بأن هذه الكمية تقفز على نحوٍ استثنائيٍ بفعل المواظبة على التهام مُح البيض والتدخين جنباً إلى جنب.
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ونقل موقع Knowridge المعني بالشؤون الطبية والعلمية عن الدراسة إشارتها إلى أن تناول ثلاثة أو أربعة أنصبة من «مُح البيض» أسبوعياً يزيد بشكلٍ كبير من المساحة التي تغطيها الصفائح في الشرايين.