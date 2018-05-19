«رمضان الشارقة» ينطلق بحسومات 75%

الشارقة (الاتحاد)
انطلق يوم الخميس الماضي مهرجان رمضان الشارقة 2018 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الـ 30 على التوالي، وتُقام فعالياته طوال أيام الشهر الفضيل في جميع مناطق ومدن الإمارة، ويستمر لغاية 18 يونيو المقبل. ويشهد «مهرجان رمضان الشارقة» في موسمه الجديد العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية والترفيهية الجاذبة، وسط مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية التي أطلقت باقة عروض ترويجية وتنافسية وتخفيضات مغرية تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان.
كما يحفل المهرجان بحزمة كبيرة من المفاجآت وسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 6 سيارات فاخرة خصصتها مراكز التسوق لزوارها كأحد عناصر الجذب للمهرجان لتعزيز مكانته كأحد أبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال شهر الشهر الكريم. وأعلن «سيتي سنتر الشارقة» عن تنظيم سحب على سيارة (جي أم سي تيراين) بالإضافة إلى جوائز يومية على شكل «بطاقة هديتي». وأعلن مركز «صحارى سنتر» عن تنظيم سحوبات على سيارتي (رانج روفر فيلار) و4 رحلات سياحية. فيما أعلن «ميغا مول» عن تنظيم سحوبات على سيارة (جاغوار أف – بايس) وسيارة (جاغوار أف – تايب) وقسائم مشتريات.
|
|
كما يتضمن المهرجان إقامة «ركن الضيافة» الذي يُقدم المأكولات التراثية للمتسوقين طيلة شهر رمضان في «متاجر الجرينة» وميغا مول ومركز صحارى ومركز ماي سيتي سنتر الناصرية» ومركز اكسبو الشارقة».