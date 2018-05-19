«نيوراي» تفوز ببرنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ستارت إيه دي، منصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، عن فوز الشركة الناشئة «نيوراي NEURAi» ببرنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة في مجال الهاردوير الذي انعقد مؤخراً، في ختام فعاليات البرنامج الذي استمر على مدار 10 أيام. وحصلت الشركة الناشئة «نيوراي NEURAi»، والتي تُعد منصة لتحليل الأعمال استناداً إلى الذكاء الاصطناعي في مدينة بنغالور الهندية تعمل على دراسة إثبات جدوى مفهوم الشركة بالتعاون مع ’الاتحاد للطيران‘ وشركة ’أدنوك للتوزيع‘، على منحة قدرها 10 آلاف دولار من خلال جائزة «انطلاق الابتكار Innovation Kickstarter، حيث سيحظى فريق تطوير الشركة بفرصة الاستفادة من توجيهات منصة ستارت إيه دي والعمل مع فريقها عن كثب، فضلاً عن بناء نموذجهم الأولي في مختبر ’الورشة‘ الخاص بالمنصة في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة يُقام بالتعاون مع أدنوك للتوزيع والاتحاد للطيران والهلال للمشاريع.