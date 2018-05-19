«أساس العقارية» تبدأ عملية بيع أراضي «بساتين الزبير» للمواطنين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن بدء عملية بيع نحو 1500 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، بمساحات تبدأ من 5000 قدم مربعة بسعر 340 ألف درهم، في مشروع بساتين الزبير المطل على شارع الإمارات بجوار ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة في موقع استراتيجي ومنطقة وسط تربط إمارات عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين بإمارتي دبي وأبوظبي.

وتقع الأراضي المطروحة للبيع والمتاحة للمواطنين، ولأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مخطط متكامل الخدمات، وتتنوع الأراضي بين الأراضي السكنية، والأراضي السكنية التجارية، وأراضي الخدمات المتنوعة.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: «تحرص الشركة على تقديم أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، الذي يظل أحد القطاعات الأكثر قوة واستقراراً وأماناً في المستقبل، ويعد مشروع بساتين الزبير من المشاريع الواعدة، بفضل موقعه الاستراتيجي ومستوى الخدمات المتميزة التي يتضمنها إضافة إلى الأسعار المناسبة».

وأشار الأميري إلى أن الأراضي السكنية المتعددة المساحات في المشروع، مرخصة لبناء أرض بالإضافة إلى طابقين، وهو ما يجعلها مناسبة لإنشاء الفلل والمساكن، إضافة إلى المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات، مضيفاً أن الشركة تتيح إمكانية السداد على أربع دفعات أو التمويل عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي.