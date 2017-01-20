6.1 مليار دولار خسائر متوقعة لـ «توشيبا»

طوكيو (د ب أ)

توقعت تقارير إخبارية صادرة أمس، أن تسجل مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية خسائر متفاقمة بسبب قطاع محطات الطاقة النووية التابع لها في الولايات المتحدة. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها القول، إن «توشيبا» قد تسجل خسائر تصل إلى 700 مليار ين (6.1 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، وليس 500 مليار ين كما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي. وأضافت كيودو أن التكاليف الخاصة بمشروعات بناء الفاعلات النووية قد تتضخم، مشيرة إلى أن «توشيبا» اضطرت نتيجة لذلك إلى طلب المساعدة من بنك مملوك للدولة لمواجهة أزمتها المالية.

من ناحيتها، قالت «توشيبا» في بيان، إن التقارير الإعلامية الصادرة لم تستند على أي إعلانات صادرة عنها.

ورفض متحدث باسم الشركة اليابانية التعليق على ما يقال عن سعيها للحصول على مساعدة مالية من بنك اليابان للتنمية التابع للدولة. وبحسب وكالة «كيودو»، فإن «توشيبا» تأمل في الحصول على دعم من البنوك الدائنة الرئيسة وبنك اليابان للتنمية.

تعاني توشيبا صعوبات بالغة في قطاع الطاقة النووية داخل اليابان وخارجها منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان بسبب الزلزال المدمر وأموج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة في مارس.