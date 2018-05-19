حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف الفرق التقنية التابعة للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة، في الوقت الراهن، على دراسة تقاسم ومشاركة مشغلي القطاع «اتصالات» و«دو» في مواقع شبكة الجيل الخامس للهاتف المتحرك «5G»، التي من المنتظر أن تنطلق أولى خدماتها تجارياً بالسوق المحلي قبل نهاية العام الجاري.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات لـ «الاتحاد» إن العمل جارٍ حالياً على دراسة موضوع المشاركة في المواقع لشبكة الجيل الخامس، مؤكدة أن اختيار المواقع يعتمد على نوع هوائيات الجيل الخامس وتركيب الأبراج الحالية وخطط النشر، التي من المنتظر أن يتم الاتفاق عليها مع المشغلين وتحت إشراف الهيئة.
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وتعد تقنية الجيل الخامس العامل الرئيس في تمكين الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، وتعمل بالتزامن مع تقنية الجيل الرابع ضمن معيار (3GPP) الإصدار 15، كما تستطيع تقنية الجيل الخامس التعامل مع حجم كبير من الاتصال والبيانات في نفس الوقت وفي أي منطقة جغرافية، نظراً للنطاق الترددي المتطور.
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