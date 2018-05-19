حاتم فاروق (أبوظبي)

تعكف الفرق التقنية التابعة للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة، في الوقت الراهن، على دراسة تقاسم ومشاركة مشغلي القطاع «اتصالات» و«دو» في مواقع شبكة الجيل الخامس للهاتف المتحرك «5G»، التي من المنتظر أن تنطلق أولى خدماتها تجارياً بالسوق المحلي قبل نهاية العام الجاري.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات لـ «الاتحاد» إن العمل جارٍ حالياً على دراسة موضوع المشاركة في المواقع لشبكة الجيل الخامس، مؤكدة أن اختيار المواقع يعتمد على نوع هوائيات الجيل الخامس وتركيب الأبراج الحالية وخطط النشر، التي من المنتظر أن يتم الاتفاق عليها مع المشغلين وتحت إشراف الهيئة.

وفيما يتعلق بنسب إنجاز ترتيب وتخصيص الترددات المتعلقة بشبكة الجيل الخامس بما يتوافق وأعلى المعايير العالمية، قالت الهيئة إن عملية تخصيص الترددات تحتاج إلى تنسيق عالمي وإقليمي لتقديم الخدمات بفعالية أكثر، وهو ما يجري حالياً من خلال المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بمختلف الفعاليات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات والمجموعة العربية لتنسيق ترتيب الترددات، متوقعة أن يكون الإطلاق الأولي في نطاق 3600-3800 ميجاهيرتز.

وتعد تقنية الجيل الخامس العامل الرئيس في تمكين الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، وتعمل بالتزامن مع تقنية الجيل الرابع ضمن معيار (3GPP) الإصدار 15، كما تستطيع تقنية الجيل الخامس التعامل مع حجم كبير من الاتصال والبيانات في نفس الوقت وفي أي منطقة جغرافية، نظراً للنطاق الترددي المتطور.