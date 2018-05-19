أبوظبي (الاتحاد)

أبرم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» مذكرة تفاهم مع شركة «نتورك إنترناشيونال» تقدم بموجبها لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات معالجة المدفوعات، بما في ذلك توفير أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني وخدمات التجارة الإلكترونية، ما يعزز من تجربة العملاء المصرفية.

وقال فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تتيح لنا هذه الشراكة فرصة دعم عملائنا من خلال تقديم المزيد من الحلول المصرفية الملائمة لأعمالهم وتوفير سهولة الوصول إلى نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني لخدمة أعمالهم وتعزيز تجربتهم المصرفية».