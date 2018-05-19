«أبوظبي الإسلامي» يوقع اتفاقية تعاون مع «بورشه»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعَ مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية تعاون مع شركة «بورشه للخدمات الشرق الأوسط وأفريقيا»، لتقديم حلول تمويل للعملاء الذين يتطلعون لاقتناء مركبات من إحدى العلامات التجارية التابعة للمجموعة، عبر أي من موزعيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي أول مؤسسة مالية إسلامية في العالم تتعاون مع شركة «بورشه للخدمات المالية المحدودة» لتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للعملاء، حسب بيان أمس. وتتيح هذه الشراكة بين المصرف و«بورشه» للعملاء إمكانية الوصول إلى حلول التمويل الإسلامي من خلال الموزعين المعتمدين لعلامات فولكس واجن وأودي وبورشه وبنتلي ولامبورغيني في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقع اتفاقية التعاون كلٌ من ألبرت موسر، الرئيس التنفيذي ورئيس «بورشه للخدمات المالية المحدودة»، ويورغ بابي، مدير العمليات في بورشه للخدمات المالية المحدودة، وأندرياس بوب، مدير «بورشه للخدمات الشرق الأوسط وأفريقيا» ومن جانب المصرف فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي.