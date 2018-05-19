«جمارك دبي» تنظم مونديال الابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت جمارك دبي، مونديال الابتكار، بمشاركة نحو 200 شخصية متخصصة في الابتكار، الفضاء، البلوك تشين، واستشراف المستقبل من جهات محلية ومؤسسات عالمية رائدة.

وقال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي في بيان أمس: «إن الفرق المشاركة في مونديال الابتكار خرجت بنحو 20 فكرة سيتم تقويمها من قبل لجنة تضم العديد من الخبراء في هذا الحقل لاختيار الأفضل تطبيقاً»، موجهاً الشكر لكل من شارك في أنشطة المونديال التي تهدف إلى ترسيخ محورية دبي العالمية وتعزيز موقعها كمختبر عالمي للابتكار تنفيذاً لتوجيهات القيادة، بأن الابتكار في العمل الحكومي ضرورة مستقبلية ملحة وليس حاجة مرحلية. وأكد أن جمارك دبي نجحت في جمع شخصيات قيادية في مجالات الابتكار، الفضاء وتقنية البلوك تشين في مكان واحد للخروج بمبادرات خارج الصندوق.

وشهدت فعاليات المونديال حضوراً مكثفاً من مسؤولي حكومة دبي حيث شدد عامر عبدالرؤوف مدير مبادرة دبي 10X على ضرورة الاستفادة من هذه التظاهرات الابتكارية في تضافر الجهود بين دوائر دبي لتحقيق طفرة ثورية في القطاعات المشتركة بما يدعم استدامة ريادة دبي.