4 خطوات لاسترداد «القيمة المضافة» عن بناء مساكن المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب معايير وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، من خلال 4 خطوات إلكترونية مبسطة، مشيرة إلى أن هناك 3 شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً إماراتياً، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد يستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/ أو عائلته (عائلتها) وأن تكون النفقات مرتبطة بخدمات محددة يقدمها المقاول ومرتبطة بمواد البناء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لا تقوم بتطبيق أي رسوم لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد، مشيرة إلى أن هناك رسوماً تتقاضاها جهات التحقق المعتمدة مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.

وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً يقدم شرحاً شاملاً مبسطاً حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، أطلقته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن الاسترداد يحق للمواطن الذي يقوم ببناء مسكنه الخاص، وأن يطلب من الهيئة رد الضريبة المدفوعة عن التكاليف الرئيسة الخاصة ببناء المسكن، مؤكدة أنه يجب تقديم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة.