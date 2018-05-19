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المزروعي: الدولة كسرت أسعار الطاقة الشمسية أربع مرات متتالية

%44 حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بحلول 2050
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تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018

براتسلافا (وام)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن دولة الإمارات تعتبر الطاقة المتجددة خياراً جذاباً للاستثمار والتطوير من أجل تلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى معالجة تغير المناخ من خلال تحقيق 44% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%.

وقال خلال مناقشة في منتدى Bratislava GLOBSEC 2018 تحت عنوان «انتقال الطاقة إلى عصر ما بعد النفط: مشاركة المعرفة»: «إن فكرة استضافة (إيرينا)، وكونها نموذجاً للاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة، هي جزء من سياسة الطاقة الرائدة في دولة الإمارات».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى أسعار الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، سنرى أن الإمارات قد كسرت هذه الأرقام هبوطاً أربع مرات متتالية، لتصل إلى أقل من 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة».

وفي معرض تعليقه على الفرص المتاحة لمشاريع تنمية الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، أشاد معالي سهيل المزروعي باستراتيجية دولة الإمارات لتوفير 44 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وإعلان المملكة العربية السعودية إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأضاف: «أعتقد أن دولنا، بحلول ذلك الوقت، ستخلق إمكانات للارتباط مع أوروبا من خلال تبادل موارد الطاقة، ما يفيد الكوكب بأسره من هذه التغييرات وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات من مصادر أخرى». ... المزيد
     
 

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