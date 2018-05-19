مركز لـ «أصحاب الهمم» ومعهد للبنين وكلية للبنات في الهند

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن العلاقات الإماراتية الهندية، تحظى بروابط تاريخية وثيقة، وجذور راسخة، تعود إلى مئات السنين، ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسة على استمرار هذه الروابط بإقامة مشروعاتها التنموية والداعمة لمسيرة التنمية والرخاء لمصلحة أبناء الهند في مختلف المناطق، ومنها مركز التدريب الصناعي وسكن لأصحاب الهمم في كيرالا، والذي يهدف إلى تدريب الأيتام وأصحاب الهمم وتأهيلهم بالتعليم الحرفي والمهني لإعانتهم على تنمية المجتمع، ورفع المستوى الاقتصادي لأسر الفئات الفقيرة المحتاجة، وتمَّ إنجازه عام 2009.

وأوضح أن المؤسسة أنشأت معهد البنين والبنات في كالكتا لتوفير فرص التعليم وأماكن للدراسة والتعليم على أحدث المستويات، وتزويدها بكل الوسائل الحديثة لمَدّ الطلاب بالمهارات اللازمة ورفع المستوى الاقتصادي للمناطق التي يعيشون فيها، وتمَّ إنجازه عام 2009، مشيراً إلى أن كلية زايد للبنات في نيودلهي، تركز على توفير فرص التعليم بمستوياته كافة لأكثر من 2500 طالبة، وتحتوي الكلية على جميع المستويات الإعدادية والثانوية والجامعية. تم إنجاز المشروع عام 2005.

وأضاف: «كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دور بارز في ترسيخ علاقات البدلين، إذ وضع أسسها القوية، من خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند عام 1975 التي كانت بمثابة حجر الأساس للعلاقات بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، وما زالت ذكرى زيارته حية في قلوب قيادة وشعب جمهورية الهند حتى الآن، يذكرونها بكل تقدير واعتزاز».

وتستوعب كلية زايد للبنات في نيودلهي أكثر من 800 طالبة، وقد شيدت على مساحة ألفين و508 أمتار مربعة، وتتكون من أربعة طوابق، وتوفر لبنات المسلمين الفرصة لتعلم العلوم الإسلامية كافة منذ الصف السابع حتى الدراسة الجامعية، مروراً بالمراحل الدراسية كافة.