تصاميم شيخة الأحمد عالمية بروح محلية

لكبيرة التونسي(أبوظبي)
بألوانها الهادئة وقصاتها التي تواكب خطوط الموضة العالمية، أطلقت المصممة الإماراتية شيخة الأحمد مجموعتها الجديدة راسمة ملامح موضة تتناسب مع الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد، حصرتها في العديد من الألوان الجميلة والمفرحة، وقدمت عبرها العديد من القطع مستوحاة من التراث الإماراتي والخليجي، مستعملة حلي والدتها الذهبي في تزيينها لتزيدها ألقا وبهجة وتعلي قيمتها المعنوية.
وقدمت شيخة الأحمد صاحبة «دار ش» إبداعاتها من 10 قطع مصممة بعناية فائقة، ضمن مجموعة من العبايات العصرية الساحرة بألوان لامعة براقة من ذهبي وفضي و«روز كولد» وقصات تناسب ذوق جميع النساء وتواكب خطوط الموضة العالمية، وأضفت الأقمشة المستعملة في تصميم القطع فخامة على هذه التشكيلة الجميلة التي ستزيد المرأة جمالاً وأناقة.
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وتناسب تصاميم مجموعة رمضان الكريم والعيد السعيد 2018 لشيخة الأحمد السهرات العائلية، وبالنسبة للقصات، فإنها صممت قطعاً بثلاث طبقات وهو ما يناسب خطوط الموضة العالمية يزيدها طولها غموضاً، وتعكس التشكيلة شخصيتها، حيث تتميز بالاحتشام، ولا تخلو من إبداع، بما يتناسب مع أجواء رمضان العائلية والتجمعات واستضافة الأسرة والأصدقاء، بينما زادتها الألوان سحراً، باستعمال اللون الأخضر لتتناسب مع الحلي الذهبية، واللون البيج ودرجات البني، والأسود والذهبي، أما الأقمشة فاستعملت الخفيفة والثقيلة وخامات الترتر البراقة شائعة الاستعمال حاليا.
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