الوحدة يدشن «استعدادات الشهامة» بطموح حسم «المؤجلة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

طلب نادي عجمان لاعب الوحدة سهيل المنصوري لاعب الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لينافس دبا الفجيرة، الذي كان قد طلب اللاعب رسمياً من الوحدة.

وتبقى الموافقة على إكمال صفقة الانتقال إلى أحد الطرفين مرتبطة بموافقة اللاعب وإدارة النادي، بجانب قرار الروماني ريجيكامب مدرب «العنابي»، خاصة أن الفريق ينتظره ضغط مباريات في الفترة المقبلة، وهو ما قد يجعله يتمسك باللاعب لحاجته لجميع العناصر، حتى يتم تدوير المشاركة بينهم لتفادي الإرهاق والإصابات التي خلت قائمة الفريق منها في الفترة الحالية بعد أن استرجع جميع المصابين.

من جهة أخرى، دشن الوحدة أمس بملعب أكاديمية النادي في الشهامة، تحضيراته لمواجهة الجزيرة الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي، بمعنويات عالية بعد أن قطع خطوة نحو بلوغ نصف نهائي كأس الخليج العربي بفوزه الجمعة الماضي على العين في ذهاب ربع نهائي البطولة.

ويشارك في التدريبات التي استأنفها الفريق بعد راحة سلبية لـ48 ساعة، جميع اللاعبين باستثناء الدوليين محمد برغش ومحمد الشامسي المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج بالكويت، بينما بدأ المدافع حمدان الكمالي الجري حول الملعب وتدريبات اللياقة البدنية تمهيداً لانضمامه للتدريبات الجماعية للفريق مطلع الأسبوع الأخير من يناير الحالي، للمرة الأولى منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في يوليو الماضي بالبطولة العربية للأندية، التي أجرى جراحة لها في ألمانيا، ثم خضع فيها أيضاً لبرنامج تأهيلي استمر لثلاثة أشهر بمركز متخصص ساهم في تقليص فترة عودته إلى الملاعب من 6 إلى 5 أشهر فقط.