الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى تركيا

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين من السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة. وقالت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس، إنها تحذر المواطنين من السفر إلى الجمهورية التركية في هذه الفترة، وخلال الظروف الحالية.

وطلبت الوزارة من المواطنين تأجيل خطط السفر إلى تركيا حتى إشعار آخر.

من جانبه، قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «إن التفاصيل البسيطة لحياة ضحايا هجوم إسطنبول الإرهابي قصص تدمي القلب، احتفال الفرح والحياة يد الإجرام تحيله إلى جروح أبدية لأسر الضحايا. وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر»، «أبناء تيتموا وأكثر من حياة واعدة سُرقت، وغدا الفراق المفاجئ جرحاً دائماً مفتوحاً، الإرهاب ورم سرطاني، وعلينا أن نقف صفاً واحداً ضده وضد من يبرر له».