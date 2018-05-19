ناصر القصبي: «العاصوف» نقلة نوعية للدراما السعودية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حقق الفنان ناصر القصبي نجاحاً لافتاً من خلال سلسله مسلسه الكوميدي الشهير «سيلفي»، الذي ناقش العديد من القضايا المجتمعية بطريقة كوميدية، وهذا العام يفاجأ القصبي جمهوره الذي ينتظره عمله الرمضاني، ليقدم تجربة جديدة في مسلسله الجديد «العاصوف»، ليبتعد قليلاً عن الكوميديا، من خلال شخصية «الطيان»، حيث ترتكز أحداث المسلسل حول أسرة «الطيان» التي سكنت العاصمة الرياض، وتتشابك علاقات أسرته مع بعضهما البعض، ومع المحيط بها من أهل وجيران وبيئة محيطة، لتقدم للمشاهد نسيجاً درامياً وفنياً مترابطاً في زمن مليء بالأحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية في السعودية والخليج والوطن العربي بشكل عام.

تأجيل العرض

كان من المفترض أن يعرض «العاصوف» العام الماضي، لكن جاء قرار الجهة المنتجة للعمل دون ذلك، ليتم عرضه في رمضان هذا العام، ويراهن القصبي أن يحقق هذا العمل الدرامي الجديد الذي يعرض على شاشة MBC نجاحاً مماثلاً لما حققه أجزاء مسلسل «سيلفي»، خصوصاً أنه يعرض قضايا اجتماعية مهمة، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السعودية أبرزهم عبد الإله السناني وحبيب الحبيب وحمد المزيني وليلى سلمان وريماس منصور وريم عبد الله وإلهام علي وزارا البلوشي، وهو من تأليف الكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي وإخراج المثنى صبح.

ملحمة تاريخية