الإنفاق في سبيل الله.. دليل كرم المؤمن

القاهرة (الاتحاد)

الإنفاق يدل على سماحة النفس، وصدق الإيمان، والثقة بما عند الله، وأعمال الخير تعتبر سبباً لمرضاة الله الذي لن يضيع عنده شيء، ومن صفات المؤمن أن يكون كريماً، يُنفِق على نفسه وأهله والفقراء والمساكين واليتامى، وكل من هم بحاجة إلى عون ومؤازرة من إخوانه المسلمين، والإنفاق صفة رفيعة للمؤمن، وسمة تدل على أنه كريم الفؤاد، يسمو على المال والمتاع الذي ينفد، ويطمح في ما عند الله الذي لا ينفد، لذا يأمر الله عباده بالإنفاق قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، «سورة البقرة: الآية 254».

وقال الإمام الشعراوي في حديث سابق، إن كل نداء يبدأ بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)، إنما يدل على أن ما يأتي من بعده تكليف لمن آمن بالله، وليس تكليفاً للناس على إطلاقهم، لأن الله لا يكلف من كفر به، إنما يكلف من آمن به، ومن اجتاز ذلك، وأصبح في اليقين الإيماني، فهو أهل لمخاطبة الله له، فكأنه يجد في القول الرباني نداء يقول له: يا من آمن بي إلها حكيماً قادراً مشرعاً لك، أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر.

الضغائن

إن الحق يقول: أنا لا أطلب منكم أن تنفقوا علي، ولكن أنفقوا من رزقي عليكم، لأن الرزق يأتي من حركة الإنسان، ومع أنه سبحانه هو الذي يرزق، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا، وأن يحب بعضكم بعضا، حتى تُمحى الضغائن من قلوبكم، فحين يقول الله: (... أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم...)، فأنتم لا تتبرعون لذات الله، بل تنفقون مما رزقكم، ومن فضله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم.