الرزق بيد الله تكفل به إلى يوم الدين

أحمد شعبان (القاهرة)
يرزق الله تعالى من يشاء بغير حساب، ويطالبنا بالدعاء والتضرع إليه وهو عز وجل عليه الإجابة، قال تعالى: (... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...)، «سورة الطلاق: الآيات 2 - 3».. وقال الدكتور عبدالفتاح عاشور أستاذ التفسير بجامعة الأزهر من الآيات التي تعلمنا أن الرزق بيد الله تعالى، قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)، «سورة الذاريات: الآية 58»، هو الذي يرزق خلقه، المتكفل بأقواتهم، ذو القوة المتين، وجميع الخلق فقراء إليه، في حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها، وهو الرزاق كثير الرزق، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، له القوة والقدرة كلها.
السقيا
|
استجابة الدعاء
|
والله تعالى جعل للرزق أسباباً منها: الاستغفار، قال: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً)، «سورة نوح: الآيات: 10 - 11»، وتقوى الله، قال تعالى: (... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...)، «سورة الطلاق: الآيات 2 - 3»، والمتابعة بين الحج والعمرة قال رسول الله: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب»، وصلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»، والإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: (... وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ...)، «سورة سبأ: الآية 39».