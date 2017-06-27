محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك المغرب والرئيس السوداني

أبوظبي (وام)







تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، خلال اتصالين هاتفيين مع كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، والرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة. وقد نقل سموه لهما تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة السعيدة، معرباً سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهما هذه المناسبة المباركة، وعلى شعبي بلديهما، وقد تحقق لهما المزيد من التقدم والرقي والرخاء.



من جانبهما، أعرب ملك المغرب والرئيس السوداني، عن أصدق التهاني والتمنيات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى تعالى أن يحقق لدولة الإمارات وشعبها ما تصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وأن يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.