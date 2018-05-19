«البثنة».. عراقة التاريخ.. ومقاومة المستعمر

أبوظبي (الاتحاد)
قلعة البثنة، أثر تاريخي عريق في الفجيرة، ومن أشهر قلاعها، وسميت بـ «البثنة» نسبة إلى القرية المشيدة فيها، تقع بين سلسلة من الجبال على طرفي وادي حام والحيل، وتطل على الواحات الزراعية، على بُعد مسافة ثلاثة عشر كيلو متراً غربي الإمارة، ومن العلامات المضيئة الشاهدة على عراقة التاريخ والسجل الحافل بالنضال ضد الاستعمار، وحرص الأجداد على تقديم تحفة معمارية تستحق الرعاية والتأمل، من أهم وأكثر المناطق ثراء من حيث المكتشفات الأثرية سواء قرى أثرية أو مدافن أو قلاعاً وحصوناً، شيدت في العام 1735 لتكون بمثابة الحصن الواقي للبثنة والإمارة من غزوات الأعداء.
مع قيام اتحاد دولة الإمارات قررت القيادة حينذاك، إصدار عملة وطنية ورقية خاصة بالاتحاد من فئة الدراهم الخمسة، فصدرت العملة وحملت صورة لقلعة البثنة، وأصبحت هذه العملة الوطنية بداية لشهرة القلعة العريقة.
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تتميز القلعة بمتانة مبانيها ذات الشكل المعماري الضخم، وشموخ أبراجها إلى جانب موقعها الاستراتيجي، الذي جعلها تلعب دوراً كبيراً في صد هجمات الاستعماريين.
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ورغم مضي أكثر من مئتي وثمانين عاماً على إنشاء القلعة لا تزال بحالة جيدة، ويتم من حين لآخر عمل بعض الترميمات والصيانة من قبل المختصين للمحافظة عليها، وكان آخر ترميم لها في العام 2012م حيث تم بناء سور يحيط بها.