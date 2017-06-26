16 قتيلاً و13 جريحاً بهجمات انتحارية في نيجيريا

مايدوجوري - نيجيريا (رويترز)







قالت الشرطة النيجيرية أمس إن انتحاريين قتلوا 9 أشخاص وأصابوا 13 في تفجيرات استهدفت مدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد.



وقالت شرطة ولاية بورنو ،إن انتحارياً قتل حارس أمن بعد دخوله جامعة مايدوجوري قرب وسط المدينة. وقتلت 4 انتحاريات 8 أشخاص بعد ساعة تقريباً عند مشارف المدينة في منطقة زاناري بعد تفجير عبواتهن الناسفة في مبان سكنية. وفجر أمس قتلت انتحاريتان فقط لدى تفجير نفسيهما في جامعة مايدوجوري.

وقال داميان شوكو مفوض الشرطة بولاية بورنو «في الإجمال قتل 16 شخصاً بينهم الانتحاريون في التفجيرات وأصيب 13 آخرين».



وأعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش التشادي في نجامينا أمس، مقتل 8 من عناصره في الأسبوع الماضي خلال معارك ضد عناصر من حركة «بوكو حرام» على 5 جزر نيجيرية في بحيرة تشاد. وصرح الكولونيل عازم «هاجمت قواتنا عناصر من بوكو حرام على 5 جزر من الجانب النيجيري يومي 24 و25 يونيو وطردوهم منها»، مضيفاً «لقد سُجل 8 قتلى و18 جريحاً من قوات الدفاع التشادي»، بينما قتل 162 إرهابياً نيجيرياً في العملية.