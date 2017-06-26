16 قتيلاً و13 جريحاً بهجمات انتحارية في نيجيريا

مايدوجوري - نيجيريا (رويترز)
قالت الشرطة النيجيرية أمس إن انتحاريين قتلوا 9 أشخاص وأصابوا 13 في تفجيرات استهدفت مدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد.
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وقال داميان شوكو مفوض الشرطة بولاية بورنو «في الإجمال قتل 16 شخصاً بينهم الانتحاريون في التفجيرات وأصيب 13 آخرين».
وأعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش التشادي في نجامينا أمس، مقتل 8 من عناصره في الأسبوع الماضي خلال معارك ضد عناصر من حركة «بوكو حرام» على 5 جزر نيجيرية في بحيرة تشاد. وصرح الكولونيل عازم «هاجمت قواتنا عناصر من بوكو حرام على 5 جزر من الجانب النيجيري يومي 24 و25 يونيو وطردوهم منها»، مضيفاً «لقد سُجل 8 قتلى و18 جريحاً من قوات الدفاع التشادي»، بينما قتل 162 إرهابياً نيجيرياً في العملية.